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Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено). ФОТОрепортаж

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Сегодня рашисты нанесли 7 ракетных ударов по обычным многоэтажкам в Запорожье, в квартирах которых спали мирные люди.

Об этом сообщил в телеграм-канале секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"Разрушены целые подъезды. Люди находятся под завалами. На местах работают спасатели. Больницы и информационные центры при школах находятся в полной готовности к приему людей", - говорится в сообщении.

Куртев также опубликовал первые фото с мест обстрела.

Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 01
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 02
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 03

"Террор и убийство мирных людей в Запорожье! Рашисты нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам. Число жертв уточняется, люди находятся под завалами. Работают спасатели", - отметил позже глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 04
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 05

Фото с места ракетного удара публикуют также местные телеграм-каналы.

Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 06
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 07
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 08

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Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 09
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 10
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 11
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 12
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 13
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 14
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 15
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 16
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 17
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 18

Топ комментарии

  • Alex Zverev 46d6768b
    Чтоб они все сдохли, кассабы вонючие!
  • 5 копійок
    Потвори кацапські.
  • Pure Soul
    кінчені кацапи
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