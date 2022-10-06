Путин пытается заручиться поддержкой силовиков и готовится снять Шойгу из-за провалов на фронте, - ISW

Президент РФ Владимир Путин готовит основу для увольнения министра обороны Сергея Шойгу, переведя вину за поражение в войне.

Глава Кремля ищет поддержки среди силовиков, пытаясь укрепить свои позиции. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, растущая критика частичной мобилизации и провалов на фронте заставляют Путина винить министра обороны Сергея Шойгу.

Путин своим указом в среду отложил мобилизацию всех студентов, в том числе заочников и магистрантов, и публично заявил, что Минобороны не внесло своевременных изменений в нормативно-правовую базу по не подлежащим ей спискам мобилизации, потребовав внести коррективы.

Глава Кремля, похоже, настраивает на то, чтобы Шойгу взял на себя вину из-за неудачи вторжения в Украину.

Аналитики отмечают, что Путин будет воздерживаться от освобождения Шойгу столько, сколько сможет, чтобы продолжать обвинять его в военных неудачах и заручиться поддержкой других групп, в первую очередь, среди силовиков.

Министр, сменивший Шойгу, должен будет взять на себя ответственность за неудачи, которые произойдут после начала его пребывания в должности.

Путин уже работает над улучшением своей поддержки среди националистически настроенных блоггеров и силовиков, таких как создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, которому присвоил звание генерал-полковника, считают эксперты.

В то же время российские власти задержали менеджера нескольких провоенных Telegram-каналов, что указывает на то, что Кремль устанавливает ограничения на критику, разрешенную во внутрироссийском информационном пространстве.