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Кульминация наступления ВСУ в Луганской области еще впереди, - ISW

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Кульминация наступления ВСУ в Луганской области еще впереди, - ISW
Наступление украинской армии на северо-востоке страны далеко не окончено и может продолжиться освобождением территорий в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

ISW напоминает, что после потери в начале сентября большей части оккупированных территорий в Харьковской области россияне не смогли закрепиться на природных рубежах, реках Оскол и Северский Донец.

В результате украинцы очистили восточный берег Оскола, форсировали Северский Донец и взяли Лиман и территории вокруг него – а дальше перед ними таких препятствий нет.

"Ландшафт на западе Луганской области подходит для тактики молниеносных маневров, которую украинские силы эффективно применяли в восточной части Харьковской области в начале сентября, а из открытых источников не видно, чтобы российские военные существенно укрепили запад Луганской области", - пишут аналитики ISW.

Кроме того, по их предположению, то, что ВСУ одновременно ведут наступление и на юге, заставляет Россию выбирать, где больше укреплять оборону, а где меньше – и в результате растет вероятность успеха украинцев и там, и там.

Кульминация наступления ВСУ в Луганской области еще впереди, - ISW 01

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Топ комментарии

  • Nestor Махно
    Слава ЗСУ !!! Віримо в ЗСУ !!! Знищуйте ту рашистську нечисть, НЕ жалійте !!!
  • Qq Qqq f1a4586b
    Перед війною погоджусь, підготовка до війни прямо кажучи не фонтан. Але зараз всі військові і аналітики світу в шоці він результативності наших дій, а Вам все зрада.
  • Olena Lynch
    Головна Пiська на росії сьогодні видала що всі території, які відвоювала Україна, вони заберуть назад і попереду на старому коні лаврові поїде старе *****. Я собі це уявляю, ххах.
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