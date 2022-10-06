Две женщины погибли в результате удара по Запорожью, госпитализирован 3-летний ребенок. По меньшей мере 5 человек под завалами, - ОВА
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Оккупанты ударили ракетами по многоэтажкам в Запорожье. Пока известно о двух погибших.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Предварительно относительно пострадавших в результате вражеской атаки! Одна женщина погибла. Еще одна умерла в машине скорой помощи. Под завалами домов по меньшей мере находится 5 человек", - отметил он.
По словам Старуха, многие - спасены.
"Среди них трехлетняя девочка, ребенок госпитализирован. На месте событий продолжается спасательная операция", - резюмирует он.
Отметим, что на рассвете 6 октября оккупанты ударили ракетами по Запорожью.