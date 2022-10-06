Две женщины погибли в результате удара по Запорожью, госпитализирован 3-летний ребенок. По меньшей мере 5 человек под завалами, - ОВА

Оккупанты ударили ракетами по многоэтажкам в Запорожье. Пока известно о двух погибших.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно относительно пострадавших в результате вражеской атаки! Одна женщина погибла. Еще одна умерла в машине скорой помощи. Под завалами домов по меньшей мере находится 5 человек", - отметил он.

По словам Старуха, многие - спасены.

"Среди них трехлетняя девочка, ребенок госпитализирован. На месте событий продолжается спасательная операция", - резюмирует он.

Отметим, что на рассвете 6 октября оккупанты ударили ракетами по Запорожью.

Смотрите: Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено). ФОТОрепортаж