Общие боевые потери РФ с начала войны - около 61 330 человек, 266 самолетов, 232 вертолета, 2449 танков, 1424 артсистемы, 5064 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
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Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 6 октября потери личного состава противника составляют около 61 330 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.10 ориентировочно составляют:
личного состава - около 61 330 (+330) человек ликвидировано,
танков - 2449 (+14) ед,
боевых бронированных машин - 5064 (+26) ед,
артиллерийских систем - 1424 (+10) ед,
РСЗО - 344 (+3) ед,
средства ПВО - 177 (+0) ед,
самолетов - 266 (+0) ед,
вертолетов - 232 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1047 (+15),
крылатые ракеты – 246 (+0),
корабли /катера -15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3854 (+13) ед,
специальная техника – 134 (+2).
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях", - отмечают в Генштабе.