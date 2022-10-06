Общие боевые потери РФ с начала войны - около 61 330 человек, 266 самолетов, 232 вертолета, 2449 танков, 1424 артсистемы, 5064 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 6 октября потери личного состава противника составляют около 61 330 человек.