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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 61 330 человек, 266 самолетов, 232 вертолета, 2449 танков, 1424 артсистемы, 5064 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

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Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 6 октября потери личного состава противника составляют около 61 330 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 61 330 (+330) человек ликвидировано,

танков - 2449 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 5064 (+26) ед,

артиллерийских систем - 1424 (+10) ед,

РСЗО - 344 (+3) ед,

средства ПВО - 177 (+0) ед,

самолетов - 266 (+0) ед,

вертолетов - 232 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1047 (+15),

крылатые ракеты – 246 (+0),

корабли /катера -15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3854 (+13) ед,

специальная техника – 134 (+2).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 61 330 человек, 266 самолетов, 232 вертолета, 2449 танков, 1424 артсистемы, 5064 бронированных машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях", - отмечают в Генштабе.

Топ комментарии

  • Kare Resa
    Идет кровопролитная война. Города Украины обстреливаются, гибнут люди, в том числе женщины, дети. Экономика просела. Мне уже 70, но я еще никогда не был так горд, что я живу в Украине и являюсь гражданином Украины., за наши вооруженные силы, за их мужество. Абсолютно уверен, что мы победим. Слава Украине! Слава ее вооруженным силам!
  • НБ
    Як свідчить історія, кацапи починають реагувати на втрати (відповзати на попередні рубежі, припиняти агресію, "виступати за мир і братання з ворогом", шукати винних в поразці у власній країні і т.п.. аж до зміни керівництва і навіть режиму) лише тоді коли на війні вбивають не менше 300 000. Звідси потрібно вбити (саме вбити!!!) ще 240 000 щоб вони нарешті задались традиційним запитаннями "за что?", "кто віноват?" і "что дєлать?". Але питання "чому це саме з ними сталося?" занадто складне для них бо викликає так званий "когнітивний дисонанс" в переповнених брехнею головах шовіністично зомбованих "імперських привидів".
  • Vlad Cheh
    Не смешите. Зайдите хоть раз, ну например в кацапское отделение полиции районное. Поставьте там скрытый микрофон и послушайте недельку разговоры мусоров. Вы будете шокированы тем, что услышите. Это вообще не люди. Это хуже обезьян. Они все ненавидят друг друга, желают друг другу смерти. Они счастливы, что подохло 62000 мужиков и еще под 100000 без ножек и ручек. Им больше оркосамок достанется. Они просто хотят секса с женщиной и у них проблемы с этим: баб красивых мало, все красивые русские конечно свалят оттуда так или иначе и выйдут замуж за европейца или даже араба, сами мужики алкаши, не следят за собой, тупые, никакой поставленной речи, для бабы они омерзительные в сравнении с чехом или норвежцем, например, да даже с турком в конце концов, который просто эталон любезности и ухоженности в сравнении с орком. Они в восторге, что дохнут их конкуренты за спаривание. Миллион, два миллиона - ой, как здорово, все бабы мои будут.

    Вот когда будут взрывы на России с гибелью женщин и самих мусорков, ой вот тогда начнется хаос. Это совсем иного уровня жертвы. Тогда они будут боятся за свое будущее, что не будет ни работы в мусарне, ни бабы для секса.
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