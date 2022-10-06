России не хватает личного состава для обороны Херсонской области, - британская разведка
Об этом, ссылаясь на данные разведки, сообщает министерство обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
"Российское командование, вероятно, рассматривает растущую угрозу в секторе Новой Каховки как одну из самых неотложных проблем" - говорится в обзоре.
Для пополнения российских сил в этом районе есть один из немногих доступных путей – повреждена речная переправа через Днепр.
"Россия стоит перед дилеммой: отвод боевых сил через Днепр делает оборону остальной части Херсонской области более устойчивой; но политическим императивом будет оставаться и обороняться", - считает британская разведка.
Отмечается также, что Россия привлекла к обороне Херсона большую часть своих недоукомплектованных воздушно-десантных войск, не имеющих достаточного количества личного состава.
"Таким образом, у России сейчас мало дополнительных высококачественных сил быстрого развертывания для стабилизации фронта: она, вероятно, преследует цель развертывания мобилизованных резервистов в этом секторе", - говорится в обзоре.