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Оккупанты начали "мобилизацию" в Луганской области, повестки раздают всем, - Гайдай

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Оккупанты начали "мобилизацию" в Луганской области, повестки раздают всем, - Гайдай
Российские захватчики на временно оккупированной части Луганщины приступили к так называемой "мобилизации" в ряды армии РФ.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"На Старобельщине и Кременщине оккупанты приступили к частичной мобилизации. Почему не принудительную, а именно частичную - объясняют просто: якобы эти территории уже часть России, а там объявлена частичная мобилизация. В частности, в Старобельском районе россияне вместе с воинами ходят по дворам", – говорится в сообщении.

По словам Гайдая, повестки раздают всем – и студентам, и больным, и старикам.

Такая же ситуация и в Кременной, добавил глава ОВА.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Нарешті дочекались.
  • Друг Народа
    лугандони хотіли "рюзьге мір" то нехай куштують покидьки
  • Alexsander Sokoloff
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