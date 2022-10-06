Российские дроны-камикадзе могут пролетать дистанцию до 1 тыс. км, их могут запускать из Беларуси и РФ, - Воздушные Силы
Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, оккупанты сейчас чаще используют для атаки именно дроны-камикадзе иранского производства, потому что они экономят дорогостоящие ракеты, которых становится все меньше.
"Высокоточное оружие стоит миллионы долларов, некоторые образцы - 13 млн долларов за ракету. Поэтому они используют и дальше будут применять дроны - "шахиды", - добавил Игнат.
В то же время, подчеркнул спикер Воздушных Сил, каждый раз украинские воины сбивают эти дроны более успешно. Чаще всего дроны уничтожаются зенитно-ракетными войсками.
"Да, они могут залетать. По заявленным характеристикам – это 2,5 тыс. километров, но это преувеличенная цифра. Однако до тысячи километров они могут лететь и запускаться с разных точек – из Беларуси, России. К этому тоже нужно готовиться. Пока это юг. Не стоит слишком демонизировать эту ситуацию, потому что кроме этих БПЛА у России есть более мощное оружие", - добавил он.