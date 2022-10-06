Илон Маск заявил, что некоторые восточные регионы Украины "предпочитают Россию" и опубликовал карту политических предпочтений украинцев 10-летней давности
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Американский сенатор Линдсей Грэм раскритиковал "мирный план" Маска.
На что миллиардер заявил, что необходимо "поддерживать волю людей, живущих в любом конфликтном регионе".
"Если вы считаете, что воля народа имеет значение, мы имеем в любом конфликтном регионе поддерживать волю живущих там. Большинство Украины однозначно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные регионы страны имеют российское большинство и они предпочитают Россию", – ответил Маск.
Маск опубликовал карту электоральных предпочтений за 2012 год, где показано, что большинство жителей южных и восточных областей голосовали за "Партию регионов".
"Очевидно, что не все голосовавшие за пророссийскую партию хотели присоединиться к России, но было бы некорректно сказать, что никто не хотел", - добавил основатель SpaceX и Tesla.
Напомним, ранее основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в твиттере предложил Украине заключить мир с РФ на капитулянтских условиях.