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Илон Маск заявил, что некоторые восточные регионы Украины "предпочитают Россию" и опубликовал карту политических предпочтений украинцев 10-летней давности

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Илон Маск заявил, что некоторые восточные регионы Украины "предпочитают Россию" и опубликовал карту политических предпочтений украинцев 10-летней давности
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поспорил с американским сенатором Линдсей Грэмом в отношении Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Американский сенатор Линдсей Грэм раскритиковал "мирный план" Маска.

На что миллиардер заявил, что необходимо "поддерживать волю людей, живущих в любом конфликтном регионе".

"Если вы считаете, что воля народа имеет значение, мы имеем в любом конфликтном регионе поддерживать волю живущих там. Большинство Украины однозначно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные регионы страны имеют российское большинство и они предпочитают Россию", – ответил Маск.

Маск опубликовал карту электоральных предпочтений за 2012 год, где показано, что большинство жителей южных и восточных областей голосовали за "Партию регионов".

"Очевидно, что не все голосовавшие за пророссийскую партию хотели присоединиться к России, но было бы некорректно сказать, что никто не хотел", - добавил основатель SpaceX и Tesla.

Напомним, ранее основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в твиттере предложил Украине заключить мир с РФ на капитулянтских условиях.

Также читайте: Белый дом не поддержал "мирный план" Маска

Илон Маск заявил, что некоторые восточные регионы Украины предпочитают Россию и опубликовал карту политических предпочтений украинцев 10-летней давности 01
Илон Маск заявил, что некоторые восточные регионы Украины предпочитают Россию и опубликовал карту политических предпочтений украинцев 10-летней давности 02
Илон Маск заявил, что некоторые восточные регионы Украины предпочитают Россию и опубликовал карту политических предпочтений украинцев 10-летней давности 03

Топ комментарии

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    "Вторая армия мира" получила в зубы от смешных провинциалов-"салоедов"

    Ох, как же я кайфую в последнее время, листая россиянские паблики и странички гордых дыровцев в обоссанном тельнике. Варианты реакций там меня радуют больше даже, чем посмотреть барбекю из запоребрика на ночь.

    Первый типаж, которого сейчас прям очень дохера, это "Обиженка". Его обманули: его не одели, не обули и бросили в кирзе 75го года голой жопой на отъявленного негодяя с Хаймарсом, Джавелином и в Ловах за 300 баксов.
    Причем, его обманули не по сути, не в тот момент, когда сказали, что убивать соседей - дело богоугодное, почетное и прибыльное. Нет, ну всё норм, он по-прежнему уверен, что нас всех хорошо бы убить, но ***** шото как-то трудно в кирзе и каске из говна.
    Дайте мне НАТОвскую экипировку, НАТОвское вооружение и НАТОвских командиров, и тогда мы покажем мощь рассейскую! Тогда ух! Тогда ого-го! Ну а так - любил я в ротовое отверстие этот цирк, нас 15 осталось из батальона, хочу на ручки.

    Другой типаж - мамки и прочие самки этого альтернативного биологического вида.
    - Мам, я в плену.
    - Эм..Хм..Ну вы ж там всех победили?
    - Нет, мам, нас двое выжило, в плену. Остальных в мешках домой повезут.
    - Эм...Хм ...Ну вы ж там всех победили?
    - Нет, мам, нас на убой послали!!!!
    - Руководству виднее. Значит так надо. Значит так правильно, ты родину защищаешь!
    - От кого я защищаю родину под Харьковом?
    - От американцев!
    - Тут нет американцев!
    - Тебе уже мозги промыли.
    И всё, и точка. Даже не спрашивают как кормят, не ****** ли кровиночку, что сделать для его обмена, куда звонить. Вообще отмороженные. Отношение к потомству как у гуппиков.

    Есть те, кто до сих пор всех победит, покажет кузькину мать, большой пролетарский прибор он клал на всё, Путин сказал "Надо"!, он ответил: "Есть!".
    Это в основном ЧМОбики в период транспортировки групп мелкого рогатого скота в районы переработки.
    Они ещё не знают, что им дадут винтовку Мосина, икону и ***** от офицера.
    Они ещё не знают, что пленного чеченца обменяют за пару часов, а его отсутствия после очередного отрицательного наступления никто и не заметит.
    Он - самый яркий представитель нации: нажраться, вытворить эпичную ***** и некрасиво сдохнуть.

    А самое радостное для меня то, что вообще перестало попадаться смешливое отношение к Украине. Только страх или ненависть. Никакого "один народ", никаких "братья", никаких "та как два пальца об асфальт".
    И вот это нынешнее отношение запоребриков к нам, мне гораздо приятней прошлого снисходительного, барского похлопывания по плечу.

    "Вторая армия мира" получила в зубы от смешных провинциалов-"салоедов".
    Их репутация никогда не будет прежней.
    Они деморализованы, и не понимают - как же так? Не понимают, зачем воюют и почему не могут победить.
    Их пропагандистки начинают потихоньку сливаться: "Я не власть, я простая баба, у меня трое маленьких детей".

    Да, их много. Они не люди. Цивилизационный налет на этих существах оказался просто маскировочной сетью.
    Но они уже проиграли, просто пока об этом не знают.

    Tanya Adams
  • Олександр Юрчук
    та що цей придурок ніяк не заспокоїться, хто тебе питає. займайся тим в чому розбираєшся.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
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