Новости • Мобилизация в РФ

В Нижегородской области учительница английского языка посоветовала студентам сесть в тюрьму, чтобы не отправляться на войну с Украиной

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В Нижегородской области учительница английского языка посоветовала студентам сесть в тюрьму, чтобы не отправляться на войну с Украиной
25-летняя учительница заявила, что не стоит отправляться на спецоперацию в роли пушечного мяса, ведь "Украина сильнее и все равно победит".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

25-летняя Ольга Лизункова произнесла свою речь через два дня после объявления о частичной мобилизации. Она обратилась к студентам и заявила, что не стоит отправляться на спецоперацию как пушечное мясо, ведь "Украина сильнее и все равно победит". Лучше, по мнению девушки, просто сесть в тюрьму.

Речь Лизунковой оценили не все учащиеся. Позже о монологе преподавательницы узнали в полиции. На Лизункову был оформлен протокол за дискредитацию российской армии. Теперь ее ждет штраф или административный арест.

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Топ комментарии

  • Elvis2
    Уже не первая преподаватель протестует. И что характерно, все учителя английского языка. Все таки англоязычная цивилизация - непобедимая сила, раз действует и ватное общество.
  • Олег Кущ e096799b
    Логично. Полный срок они все равно не отсидят. Завтра пуйло отравят и будет амнистия.
  • Mykhailo Stepanov
    Респект малої! Цій можна громадянство України дати, звісно після іспитів)))
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