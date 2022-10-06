Обществу предоставят рекомендации, как пройти одну из самых сложных зим в нашей современной истории, - Данилов

По результатам совещания под председательством президента, посвященного прохождению отопительного сезона, уже в ближайшее время будут предоставлены гражданам определенные рекомендации.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам совместно нужно будет думать, каким образом пережить эту довольно сложную зиму. И вчера у президента состоялось большое совещание на этот счет. Я думаю, в ближайшее время будут предоставлены нашему обществу определенные предложения, как мы совместно должны решить такой сложный вопрос - как пройти одну из самых сложных зим в нашей современной истории", - подчеркнул он.

Напомним, президент Зеленский накануне в видеообращении заявил, что зима будет сложной, но Украина готовится - накапливает газ, уголь и прочее, чтобы ее пройти.

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