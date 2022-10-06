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Евросоюз утвердил 8-й пакет санкций против России

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Евросоюз утвердил 8-й пакет санкций против России
Пакет санкций является ответом на продолжающуюся эскалацию и незаконную войну России против Украины, включая незаконную аннексию украинской территории на основании фиктивных "референдумов", мобилизацией дополнительных войск и открытыми ядерными угрозами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

"Этот пакет вводит новые запреты ЕС на импорт стоимостью 7 миллиардов евро для ограничения доходов России, а также экспортные ограничения, что еще больше лишит военно-промышленный комплекс Кремля ключевых компонентов и технологий, а российскую экономику – европейских услуг. Санкции также лишают российскую армию и ее поставщиков дополнительных товаров и оборудования, необходимых для войны на территории Украины. Пакет также закладывает основу для необходимой законодательной базы для введения ограничения цен на нефть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая часть санкций касается лиц и организаций, а вторая – ограничение торговли.

В частности, введено:
- ограничение против физических и юридических лиц;
- дальнейшее ограничение торговли, новые запреты на импорт российской продукции, что лишает российскую экономику семи миллиардов евро, а также товары, ключевые технологии, которые нужны России для войны в Украине;
- ограничение цены на нефть, что поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков;
- санкции против тех, кто пытается обойти предыдущие ограничения.

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Топ комментарии

  • Леонід Мефодовський
    А що до санкцій МАГАТЕ???

    Чекатимуть, поки путєн підірве запорізьку станцію???
  • DmitrySviridon ad49c275
    нужно блокировать обходы санкций. компании запретили в РФ продукции, а они там есть, потому что эти же компании вероятно продают продукцию пирацким путем и по сути ничего не изменилось. Нужно это остановить!!!
  • Колян Коляныч
    Ох и мозгоёпы... забудьте про неё и забейте... забудьте и забейте навсегда..
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