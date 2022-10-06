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Сбиты два вражеских дрона "Shahed-136" и один "Mohajer-6" на Николаевщине, - Воздушные силы

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Сбиты два вражеских дрона "Shahed-136" и один "Mohajer-6" на Николаевщине, - Воздушные силы
Враг продолжает атаковать Украину беспилотниками иранского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"06 октября, в промежуток времени с 09:00 до 11:30, на подлете с моря в Николаевскую область, силами и средствами противовоздушной обороны Воздушное командование "Південь" ликвидировано два вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" и один ударный беспилотник "Mohajer-6" – говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Amber
    Чудово 👍🏼👍🏼👍🏼
  • Яр Холодний
    Я "не проти" Ефективність перших "петронелл" та "аркебуз" теж була нижчою навіть від дії прямого англійського лука (про арбалети я вже й не кажу) Однак, в кінці кінців, ми перейшли на вогнепальну зброю І рано чи пізно ми перейдемо на війни між операторами безпілотної зброї
    Я просто вказав на те, що з часом британські зенітчики та пілоти навчилися збивать Фау-1 Ну то й ми навчимося бороться з цими "чудесами мусульманської техніки" Можливо, навіть скористаємося аеростатними завісами, повернувшись до архаїки ППО Однак, мені здається, що ця "навала" скоро закінчиться - надто поставки ненадійні А ще коли американці "перекриють кисень" з поставками електроніки - то скоро буде те саме, що і з " смеющимися "Искандерами"
  • Чайка Київ
    Дякуємо.
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