САП сообщила главе НБУ Шевченко о подозрении - дело о хищении 200 млн должностными лицами "Укргазбанка"

Преступление было совершено в период руководства Кириллом Шевченко "Укргазбанком".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"НАБУ и САП разоблачили организованную группу во главе с бывшим председателем правления ПАО АБ "Укргазбанк", которая в течение 2014-2019 гг. незаконно вывела из финансового учреждения 206 млн грн. Пяти участникам этой группы сообщили о подозрении в растрате путем злоупотребления своим служебным положением средств "Укргазбанка" и в служебном подлоге", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что должностные лица "Укргазбанка" в ноябре 2014 года ввели схему вывода средств из госбанка через оплаты услуг псевдопосредникам якобы за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий.

На самом же деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в государственном "Укргазбанке" на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином. Госбанк, на основании фиктивных актов выполненных работ, исправно платил псевдопосредникам за услуги, которые те никогда не предоставляли, и о которых большинство клиентов банка даже не знало.

Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.

Приведенную схему привлечения средств не использовал ни один из остальных государственных банков в Украине. А после активизации следственных действий со стороны НАБУ и САП ее прикрыли и в самом Укргазбанке. Однако за время ее существования (с ноября 2014 по март 2020 гг.) госучреждение осуществило более тысячи перечислений в адрес 52 псевдопосредников, потратив на это, как считает следствие, незаконно более 206 млн грн.

Организатором схемы НАБУ и САП считают первого заместителя председателя правления "Укргазбанка", который вскоре возглавил его по решению правительства. Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устраняя препятствия для совершения преступления из-за использования властных полномочий, утверждал условия сотрудничества с посредниками и осуществлял контроль за выплатами.

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