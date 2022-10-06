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Кроме Венгрии восьмой пакет санкций против РФ блокировали Кипр, Мальта, Бельгия и Греция, - журналист Йозвяк

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Кроме Венгрии восьмой пакет санкций против РФ блокировали Кипр, Мальта, Бельгия и Греция, - журналист Йозвяк
Несколько стран Европейского союза, кроме Венгрии, блокировали восьмой пакет санкций против России.

Об этом сообщил в твиттере журналист Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что обычно в блокировании новых санкций против РФ обвиняют Венгрию. Однако в этот раз на ее сторону стали несколько других стран. По его словам, речь идет о Кипре, Мальте, Бельгии и Греции.

"Будапешт действительно учится у лучших в Брюсселе", – подчеркнул журналист.

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Топ комментарии

  • Mykhailo Stepanov
    шото ********* все больше
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Антверпен, крупнейший перевалочный хаб для бриллиантов, и рашка - один из крупнейших поставщиков. Нафиг пёрсонал, жаст бызныс.
  • Valter Valter
    Ну с Кипром все понятно. Там правят террористы и контрабандисты со всего мира. Нам вообще нужно с Кипром заблокировать все банковские и денежные переводы. Но Бельгия?
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