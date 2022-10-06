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Глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман прибыла в Киев с двухдневным визитом

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Глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман прибыла в Киев с двухдневным визитом
Глава оборонного комитета Немецкого Бундестага Мари-Аньес Штрак-Циммерманн хочет узнать, какие немецкие танки нужны Украине и таким образом усилить давление на канцлера ФРГ. Запланированы переговоры относительно дальнейших поставок оружия.

Об этом немецкий политик сообщила в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Приехали в Киев. Быть на месте, получить впечатление о ситуации и потребностях, пообщаться с политиками и правительством в частности с солдатами для меня важно в нынешней ситуации. Германия должна увеличить поддержку", - написала Штрак-Циммерманн.

В четверг утром Штрак-Циммерман посетит разрушенный аэропорт Антонов. Затем она планирует посетить разные позиции украинской армии и получить представление о последних событиях на фронте. На пятницу запланированы переговоры с представителями украинского парламента и правительства, в частности, министром обороны Алексеем Резниковым и главным советником Президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

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Топ комментарии

  • juice
    Дводенний візит, це добре
  • Partner QN900092
    Як Вона єрмака назвала: - головний радник президента, а ми - завгосп, зрадник, підарас, а він головний радник.
  • Lyudmyla Shumey
    Ми повинні фрау Штрак-Ціммерман плекати і ллеїти. Вона одна з небагатьох німецьких політиків, що дуже активно відстоює нашу позицію. На різних зустрічах, телевізійних токшоу вона з багатьма вагомими аргуметами доводить, що допомогу Україні треба збільшувати. В неї дуже гострий розум і до неї прислухаються.
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