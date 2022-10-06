РФ пыталась заказать через третьи страны 200 тыс. бронежилетов и 500 тыс. комплектов зимней одежды, - Резников

Россия пыталась заказать через третьи страны 200 тысяч бронежилетов и 500 тысяч комплектов зимней одежды, однако получила отказ от Турции.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Факты, которые я наблюдаю - это провал "могилизации" в России, их провал обеспечения нового контингента... У нас есть точная информация из Турции от наших партнеров, что россияне пытались заказать через третьи страны 200 тыс. бронежилетов и 500 тыс. комплектов зимней одежды. Это значит, что у них с этим беда. Турецкие партнеры им, кстати, отказали", - отметил глава Минобороны.

Резинков считает, что провал так называемой "спецоперации" приведет к смене режима в России.

"Мое понимание – это провал существующего кремлевского режима в России. Соответственно, они сделают какие-то кадровые решения, кого-то обвинят, скорее всего, российских военных, в провале "специальной военной операции", им нужны чьи-то головы. Но это уже не выдержит режим, будет замена режима, будет "идеальный шторм" в России, а мы в этот момент будем двигаться с нашими контрнаступательными операциями при поддержке наших партнеров и будем готовиться к тому, что с новым руководством России с помощью партнеров будет обсуждена новая система. гарантий безопасности для Украины, которая приведет к завершению этой войны и выходу нас на все границы, признанные международным сообществом в 1991 году", - добавил министр.

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