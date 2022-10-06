Более 400 кв. км Херсонщины освобождены от оккупантов. Мы продвигаемся дальше, - ОК "Південь"
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На сегодняшний день Вооруженные силы Украины освободили уже более 400 кв. км территорий Херсонской области и продвигаются дальше.
Об этом во время брифинга на тему "Оперативная ситуация на юге Украины" проинформировала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, отвечая на вопрос, можно ли говорить об успехах ВСУ по определенным направлениям, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Да, у нас успехи достаточно убедительны. Направления мы не называем, но уже более 400 квадратных километров Херсонщины освобождены от оккупантов. И мы продвигаемся дальше", - отметила Гуменюк.