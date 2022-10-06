Второго Медведчука у нас нет. Но есть интересная идея набора обменного фонда для освобождения наших пленных, - Богдан "Тавр" Кротевич, начальник штаба полка "Азов"
Об этом во время пресс-конференции заявил начальник штаба полка "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, офицерский состав, освободивший из плена активно сотрудничает с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными.
"По нашим спискам погибших в Еленовке 41 человек, но мы не всех опросили. Списки собираются", - отметил Кротевич.
Он отметил, что при выходе из "Азовстали" командир полка Денис Прокопенко держал связь с президентом Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным, а также связь с руководителем ГУР МО Будановым.
Кротевич назвал обмен Медведчука "политическим".
"Это мое личное мнение, это был политический обмен Медведчука. Второго Медведчука у нас пока нет, но есть интересная идея по поводу того, чтобы набрать обменный фонд для получения наших пленных и я надеюсь, что представители власти нас выслушают", - добавил украинский защитник.