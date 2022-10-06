"Если реакция мира сейчас будет слабой, Россия придумает какую-нибудь новую эскалацию", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что мир сейчас должен показать силу.

Об этом глава государства заявил во время выступления в австралийском Институте Лоуи, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, Путин сейчас внимательно анализирует реакцию мира на устроенные им псевдореферендумы на украинской земле и на объявления об аннексии украинских территорий.

"Что именно его интересует? Очень просто: его интересует, есть ли у него еще потенциал для эскалации. Если реакция мира сейчас будет слабой, Россия придумает какую-нибудь новую эскалацию", - подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что когда преступник не получает должного наказания за совершенное преступление, он воспринимает это как разрешение на дальнейшие преступные действия.

"Поэтому мир сейчас должен показать силу. Сила нужна, чтобы наконец-то поставить точку в агрессии, в способности агрессора к эскалации. На международных площадках нужно четкое и принципиальное осуждение России за эту попытку аннексии украинской территории, чтобы это сильно отличалось от того, что было в 2014. На уровне государств и союзов государств нужны новые и жесткие санкции против России, чтобы и этим тоже ситуация сильно отличалась с 2014-го.

На уровне сотрудничества с Украиной нужны очередные и показательные пакеты поддержки, прежде всего оборонной и финансовой, чтобы агрессор видел, что его преступные действия только усложняют ситуацию для него же", - подытожил Зеленский.

Также смотрите: В Херсонской области освобождены населенные пункты Нововоскресенское, Новогригорьевка и Петропавловка, - Зеленский. ВИДЕО