НАТО должно сделать невозможным применение Россией ядерного оружия, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО должно пересмотреть порядок использования своего давления для предотвращения применения Россией ядерного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Что должно делать НАТО - исключать возможность применения Россией ядерного оружия. Нужны превентивные удары, чтобы они знали, что их ждет, если они применят ядерное оружие. Не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, тогда получи вот это", - подчеркнул глава государства во время выступления в австралийском Институте Лоуи.

По словам Зеленского, НАТО "должно пересмотреть порядок использования своего давления".

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