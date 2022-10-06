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Из Новой Каховки исчезли оккупанты, вероятно, их отправили на Берислав, - Хлань

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Из Новой Каховки исчезли оккупанты, вероятно, их отправили на Берислав, - Хлань
В Новой Каховке Херсонской области исчезли российские захватчики, вероятно, их отправили на Берислав.

Об этом в Facebook сообщил депутат облсовета Сергей Хлань, информирует Цензор.НЕТ.

"Из Новой Каховки есть сообщение, что из города исчезли орки. Даже ларьки с шаурмой, которую они так любят не имеют выручки. Хотя обычно там собираются  очереди, для них это большой деликатес.

По предварительной информации, всех отправили в Берислав, где "ничего не происходит и паники нет". Есть подозрение, что скоро наедятся, но не шаурмой", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Voc Vox
    Щось не так в нашій країні.
    На фронті загинув - В'ячеслав Зайцев, кіборг, людина-герой.
    Проте ЗМІ годинами показують рагуля, який речення не може сказати без матюка.
    Нам знову готують слуг для зовсім чужих вистав, а справжні герої України - гинуть за нашу свободу.
    Що не так в цій країні, що має статися, щоб перемогла нарешті національна ідея??? (с) Михайло Ухман.
  • Nikolai Chizhevsky
    Пишуть вкид "⚡️А долбойобу по фамилии Хлань советуем заканчивать ******* и вводить в заблуждение наших военных, открыть **** карту и посмотреть *****, каким образом орки могли из Новой Каховки сбежать в Берислав на другой берег через простреливаемые переправы незаметно для всех, но заметно только для Хланя)
  • Валентин Коваль
    Смоли гарячоі ім .
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