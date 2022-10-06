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29 населенных пунктов на Херсонском направлении освободили ВСУ, - Генштаб

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29 населенных пунктов на Херсонском направлении освободили ВСУ, - Генштаб
С 1 октября Вооруженные Силы Украины взяли под контроль 29 населённых пунктов на Херсонском направлении.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На Херсонском направлении противник за счет резервов пытается контратаковать, чтобы сдержать наступление наших войск и восстановить утраченное положение. С 1 октября 29 населенных пунктов взяты под контроль", - отметил он.

Ранее в ОК "Південь" заявили, что более 400 кв. км Херсонщины освобождены от оккупантов.

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Топ комментарии

  • Жива1008ом альфа омега зеро 71aef17d
    Слава войнам Украины
  • Олег Кущ e096799b
    А как же рехверендум?
  • Олег Кущ e096799b
    Спокойно, мы арии
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