Путин понимает, что после применения ядерного оружия он будет неспособен сохранить свою жизнь, - Зеленский (обновлено)
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Путин понимает, что "мир никогда не простит" российский ядерный удар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский.
"Если даже он (Путин. – Ред.) решит бить ядерными ударами… Я думаю, что мир ему это никогда не простит, и никогда не простит эту землю под названием Россия. Я считаю, что директор России, их руководитель, очень любит свою жизнь. Я думаю, что он понимает, что после применения ядерного оружия он не сможет сохранить свою жизнь. Я в этом уверен", - подчеркнул глава государства.
Отвечая на вопрос, возрос ли риск применения Россией ядерного оружия, Зеленский ответил: "Сложно сказать".