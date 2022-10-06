Путин понимает, что после применения ядерного оружия он будет неспособен сохранить свою жизнь, - Зеленский (обновлено)

Путин понимает, что "мир никогда не простит" российский ядерный удар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Если даже он (Путин. – Ред.) решит бить ядерными ударами… Я думаю, что мир ему это никогда не простит, и никогда не простит эту землю под названием Россия. Я считаю, что директор России, их руководитель, очень любит свою жизнь. Я думаю, что он понимает, что после применения ядерного оружия он не сможет сохранить свою жизнь. Я в этом уверен", - подчеркнул глава государства.

Отвечая на вопрос, возрос ли риск применения Россией ядерного оружия, Зеленский ответил: "Сложно сказать".

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