ВСУ установили контроль над 93 населенными пунктами в Харьковской области, - Генштаб

С 21 сентября Вооруженные силы Украины установили контроль над 93 населенными пунктами в Харьковской области, взяли под контроль более 2400 кв. км Слобожанщины.