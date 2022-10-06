Впервые с августа оккупанты нанесли удар ракетами из Беларуси, - Генштаб ВСУ
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В ночь на 6 октября российская авиация нанесла ракетный удар по Украине с территории Беларуси.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал в комментарии Украинской правде.
"Сегодня утром 4 самолета Ту-22 М3 стратегической авиации страны агрессора из воздушного пространства Беларуси нанесли авиационный удар по территории Украины. Предыдущее применение авиации с этого направления было 28 августа".
Как уточнил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, речь идет об ударе по Хмельницкой области, который противник нанес ракетами Х-22.
Утром 6 октября во время воздушной тревоги российские войска нанесли ракетный удар по территории Шепетовского района Хмельницкой области, одна из двух ракет упала рядом с объектом инфраструктуры. Другая - на пустыре.