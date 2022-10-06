Новости • Агрессия России против Украины

Командование российских оккупантов приказывает сжигать тела погибших, чтобы скрыть потери, - Маляр

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Командование российских оккупантов приказывает сжигать тела погибших, чтобы скрыть потери, - Маляр
Российское командование заставляет сжигать тела погибших оккупантов. Таким образом, они пытаются скрыть многочисленные потери армии в Украине.

Об этом сообщила на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ.

"Российское командование на фоне успешных контрнаступательных действий ВСУ с целью утаивания реальных потерь массово применяют практику сжигания тел погибших, в том числе недавно прибывших в рамках мобилизации", - сказала она.

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    "Нема тіла - нема Жігулєй." - Маршал Жуков Шойгу.
  • три - пятнадцать
    палили б вже відразу у себе на русні, перед засиланням того сміття в Україну.
  • jack nicholson
    Говно не горит.
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