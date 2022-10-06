Рада уволила главу Нацбанка Шевченко, которому САП сообщила о подозрении

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко официально покинул пост. Его заявление об отставке было принято в парламенте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.

За постановление проголосовали 263 депутата.

Сам Шевченко, которому САП и НАБУ объявили подозрение о совершении преступления в период руководства "Укргазбанка", отсутствовал на заседании. Ранее он подал заявление об отставке в связи с состоянием здоровья.

"По фракциям: "Слуга народа" – 192, "Европейская солидарность" – 0, "Батькивщина" – 0, "Платформа за жизнь и мир" – 16, "За будущее" – 7, "Голос" – 10, "Доверие" – 16, "Восстановление Украины" – 13, внефракционные – 9. Самого господина Шевченко не было, поэтому увольнение прошло в "турборежиме", только выступления депутатов", – добавил Железняк.

По его словам, выступали нардепы: Федор Вениславский ("Слуга народа"), Даниил Гетманцев (председатель профильного финансового комитета), Нина Южанина ("Европейская солидарность") и Николай Скорик ("Оппозиционная платформа за жизнь и мир").

Читайте также: САП сообщила главе НБУ Шевченко о подозрении - дело о хищении 200 млн должностными лицами "Укргазбанка"

"В целом благодарили за работу и то, что смог удержать банковскую систему во время войны… Я тоже выступал и подчеркнул, что каждый раз увольнение Главы НБУ у нас сопровождалось драмой. На этот раз драма разворачивается по этому вопросу вне парламента", – рассказал нардеп.

Собеседник из фракции "Слуга народа" добавил, что "есть подозрение и там реальное дело, поэтому держать его на должности было нельзя".