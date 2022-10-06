Россия целенаправленно истребляет свое население, которое может выступать против политики Кремля - ​​разведка

Кремль сознательно истребляет народы, которые могут выступать против узурпации власти в России.

Об этом заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Мы наблюдаем, например, историю северного Кавказа. Кремль понимает, что это регион, где может быть какое-то сопротивление, или где может быть протестное движение. Поэтому там идет полная мобилизация молодых людей, которые способны противостоять, способны выступить против Кремля. У них есть списки и данные о тех людях, кто выражает протест, кто может быть опасен для путинского режима. Их просто забирают и отправляют как пушечное мясо на фронт и это теперь очень легко скрыть мобилизацией", - пояснил он.

По словам Скибицкого, это происходит в том же Татарстане и других регионах, где проживают национальные меньшинства, которые в дальнейшем могут выступать против политики Кремля.

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