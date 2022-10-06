Два тела с признаками пыток обнаружили на заводе в Купянске-Узловом. ФОТОрепортаж

На заводе в недавно освобожденном пгт Купянск-Узловой нашли двух мертвых мужчин. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и слабослышащим!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"6 октября следственно-прокурорская группа провела осмотр в цехе по изготовлению кирпича в пгт Купянск-Узловой. Возле металлического цилиндрического барабана правоохранители обнаружили два трупа мужчин со связанными руками примерно 60 лет. У двух трупов - следы пыток", - говорится в сообщении.

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При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование проводится следователями Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области.







