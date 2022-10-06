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ВСУ уничтожила 60% дронов-камикадзе, которые Россия применила против Украины, - Генштаб

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ВСУ уничтожила 60% дронов-камикадзе, которые Россия применила против Украины, - Генштаб
Россия выпустила по гражданским объектам Украины 86 дронов-камикадзе. Большинство из них уничтожили ВСУ.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этой ночью силами и средствами Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе. Всего с начала применения противником беспилотных летательных аппаратов-камикадзе типа Shahed-136 им было использовано 86 единиц, из которых 60% были уничтожены", - сказал Громов.

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Роздайте людям більше зброї. Організуйте більше загонів АДО (антідронової оборони) в рамках Тероборони. Тільки потрібні прилади нічного бачення, але тут можуть волонтери допомогти.
  • Vlad Cheh
    Сбили-то сбили, но вопрос в том, что именно для этого потребовалось. Не надо публично заявлять разумеется, но если для сбития надо с-300 или бук , то это очень плохо, если оса, то просто плохо, если геперд/шилка за 1 очередь на 1 мопед (50-100 выстрелов на все), то хорошо, если 3-4 пулемета 7.62 в спарке, то великолепно, ну про РЭБ и обманку gps вообще молчу, это просто шик, а если посадить и захватить в боевом состоянии для удара по кацапам в ответ, то м-м-м-м...
  • Колян Коляныч
    Та хватит людей доить.. люди последнее отдают.. нам бабла дают что каждому по тепловизору купить можно и по касапу в рабство...
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