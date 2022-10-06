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Европарламент призывает мир к увеличению поставок оружия Украине

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Европарламент призывает мир к увеличению поставок оружия Украине
Депутаты Европарламента призвали все страны и международные организации безоговорочно осудить фиктивные референдумы в Украине и попытку России захватить украинские территории силой. Резолюцию с соответствующим призывом ЕП принял в четверг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу парламента.

Документ одобрили 504 голосами против 26, 36 депутатов воздержались.

Депутаты Европарламента заявляют, что результаты фиктивных референдумов, проведенных под дулом пистолета, по аннексии Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей являются недействительными, и призывают государства-члены ЕС принять дополнительные жесткие санкции.

Кроме того, депутаты Европарламента призвали государства-члены ЕС и другие страны, которые поддерживают Украину, значительно увеличить свою военную помощь, особенно в сферах, о которых просило украинское правительство. Государства-члены, которые колеблются, должны предоставить свою справедливую долю необходимой военной помощи, которая поможет остановить войну, добавили депутаты.

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Недавние российские угрозы применить ядерное оружие - безответственные и опасные, предупреждают депутаты Европарламента.

Они призывают государства-члены и международных партнеров подготовить быстрый и решительный ответ, если Россия нанесет ядерный удар по Украине.

Любая попытка России подать удары по оккупированным территориям как нападение на саму Россию является незаконной и безосновательной, заявили в Европарламенте.

Депутаты также осудили военную мобилизацию в России и меры по принуждению жителей временно оккупированных территорий Украины к службе в вооруженных силах РФ.

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Как сообщалось, глава Европарламента Роберта Метсола считает, что Европейский Союз должен поставить Украине танки западного образца.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    Петро Порошенко: "У Бірмінгемі під час моєї участі у Конференції Консервативної партії журналісти BBC запитали мене, чи очікує Україна від Ліз Трасс підтримку та зброю, яка нам потрібна для перемоги?
    Я дуже добре знаю Бориса Джонсона, оскільки я був міністром закордонних справ 13 років тому, і він був міністром закордонних справ також. І весь час він демонстрував дуже палку підтримку України. І я не сумніваюся, що Ліз Трасс це продовжить.
    Тому що вона справжній політик. І тому що всі британці підтримують Україну, за що я їм надзвичайно вдячний."
  • Yevgeny Mironov
    Резолюцію ухвалено. Депутати Європарламенту закликали істотно збільшити військову допомогу Україні

    6 жовтня, 15:53







    Депутати Європейського парламенту у своїй резолюції закликали до масштабного збільшення військової допомоги Україні.

    Відповідний документ ухвалили у четвер, 6 жовтня.

    За нього проголосували 504 євродепутати, проти - 26, утрималися - 36.

    Вони привітали мужність українського народу, який захищає свою країну у війні, розв'язаній Росією, та демократичні цінності, та закликали держави-члени ЄС «значно збільшити свою військову допомогу, особливо в тих галузях, про які просить український уряд»(с)
  • Колян Коляныч
    А может для начала фрицев нагнут, а потом скулить на весь белый свет будут??
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