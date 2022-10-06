Подрыв газопроводов Северный поток является делом рук российских спецслужб, - премьер Польши Моравецкий

За подрывами газопроводов Nord Stream-1 и Nord Stream-2, скорее всего, стоят российские спецслужбы.

Об этом в Праге перед началом неформального саммита ЕС заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По данным, которые мы получаем также от наших зарубежных друзей, это дело рук российских спецслужб. Кроме того, озвученное несколько дней назад предложение России об использовании для транспортировки газа сохранившейся нити трубопровода Северный поток 2 тоже подтверждает, что это была их работа", – сказал Моравецкий.

Польский премьер также сказал, что будет поднимать на саммите вопрос защиты критической инфраструктуры от российских диверсий, поскольку "Евросоюзу нужно немедленно объединиться, чтобы противостоять российскому шантажу и исправлять прежние политические ошибки, последствия которых мы сегодня наблюдаем".

Напомним, вечером 26 сентября 2022 года операторы газопроводов ПП-1 и ПП-2 сообщили о падении давления на трех из четырех нитей. Была зафиксирована утечка газа в двух местах в Балтийском море недалеко от острова Борнгольм. Сейсмологи зарегистрировали подводные взрывы на маршрутах газопроводов, первый в 02.03, второй в 19.04. Вечером 28 сентября было обнаружено четвертое место разрыва труб. 6 октября прокуратура Швеции заявила, что результаты осмотра места происшествия подтверждают предположение о диверсии.

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