Без Украины союз НАТО не так крепок, - Зеленский

Украина с обретением членства в Североатлантическом альянсе сможет укрепить НАТО на востоке Европы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я считаю, что без Украины сам союз НАТО не так крепок, особенно на Европейском континенте. Мы видим, кто у нас соседи, какие у нас соседи и какие риски и т.д. Я считаю, что для прочности на востоке Европы это очень важно", - сказал глава государства во время общения в австралийском Институте Лоуи.

В то же время, он подчеркнул, что сейчас в вопросе рассмотрения заявки Украины на членство "мяч" находится на стороне НАТО.

"Мы благодарны за поддержку, за открытую дверь, но мы сегодня говорим и даем пас в очень важный и точный момент, когда не только Украина должна демонстрировать свою силу России, а когда и союзники, когда Альянс может продемонстрировать, что они не боятся Российскую Федерацию ", – добавил Зеленский.

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