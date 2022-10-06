Воюющий на Херсонщине оккупант: "Здесь все не так, как думают там, нах#й, в России, нах#й! Тут по-взрослому, братан", - перехват СБУ. АУДИО

Российский оккупант, воюющий в Херсонской области, жалуется на украинские обстрелы и отсутствие поддержки со стороны собственной артиллерии и авиации.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера нас три раза вертушки отъ#бошили, нах#й. ПТУРки каждый день #башат, ГРАДы... Здесь на танках выезжают на прямую наводку и #башат", - жалуется оккупант

Он говорит, что у ВС РФ нет вооружения уровня ВСУ, а собственная штурмовая авиация не прилетает им в поддержку. Так что рашист считает себя и других военных чуть ли не смертниками.

"У них (ВСУ – прим.) есть вообще все! Все вообще! У нас нет них#я! Я же говорю, что здесь все не так, как думают там, в России! Тут по-взрослому, братан!", - резюмирует оккупант.

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