Новости

Устинова назначена главой ВСК для контроля за использованием вооружения, предоставленного Украине партнерами

12 56366
Устинова назначена главой ВСК для контроля за использованием вооружения, предоставленного Украине партнерами
Верховная Рада назначила главу фракции "Голос" Александру Устинову председателем временной специальной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам мониторинга получения и использования вооружения, предоставленного Украине международными партнерами во время военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Принятие соответствующего проекта постановления №8078 поддержали 282 народных депутата на пленарном заседании в четверг, сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк в телеграм-канале.

Согласно этому документу, кроме предложения включить в состав ВСК Устинову с возможностью делегирования ее на должность главы, в связи с изменением количества членов комиссии до 16-ти, в нее также может войти руководитель парламентского комитета по вопросам антикоррупционной деятельности Анастасия Радина ("Слуга народа").

Как сообщалось, Верховная Рада 19 июля создала временную специальную комиссию (ВСК) по вопросам мониторинга получения и использования вооружения, предоставленного Украине международными партнерами во время военного положения.

Также читайте: Механизм лишения Медведчука мандата будет найден, - Стефанчук

К заданиям комиссии относится подготовка и предоставление на рассмотрение ВР законодательных инициатив по созданию модели парламентского контроля за использованием международной материально-технической помощи, в частности, вооружения, предоставленного союзниками Украине для борьбы против военной агрессии Российской Федерации. ВСК также осуществляет сбор и анализ информации для проведения парламентских слушаний по поводу случаев ненадлежащей или нецелевой транспортировки, распределения или использования международной помощи.

На тот момент образования в состав ВСК вошли 15 народных депутатов из всех фракций и групп парламента. Возглавил комиссию Рустем Умеров ("Голос"). Его заместителем избрали руководителя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича ("Слуга народа").

7 сентября Рада назначила Умерова на должность руководителя Фонда государственного имущества (ФГИ).

Читайте: Рада уволила главу Нацбанка Шевченко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости