Украина нуждается в гарантиях безопасности до вступления в НАТО, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина представила партнерам предложения по гарантиям безопасности.

Об этом глава государства заявил на встрече лидеров Европейского политического сообщества, информирует Цензор.НЕТ.

Так, президент рассказал о формулах мира.

"Первое – наказать агрессора. Усилить санкции против России. Остановить любое сотрудничество с Россией и ее компаниями. Исключить ее из всех международных организаций или по крайней мере приостановить ее членство, ее возможность искажать деятельность международных институций, прежде всего ООН.

Второе – это помощь Украине. Помогая нам, каждое из ваших государств помогает себе.

Третий пункт нашей формулы мира – восстановление безопасности и территориальной целостности.

Четвертый пункт – гарантии безопасности. Мы нуждаемся в гарантиях безопасности до того, как вступим в НАТО, и на этом пути. И мы это сделаем. Сделаем вместе с вами. Наши предложения по гарантиям безопасности представлены партнерам.

Пятое – решительность. За 225 дней полномасштабной войны мы уже показали, что Европа может влиять на вопросы войны и мира. Но теперь – все вместе – мы должны сделать так, чтобы формула войны была полностью заблокирована, а формула мира – полностью реализована", - сказал глава государства.

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