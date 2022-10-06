6 освобожденных населенных пунктов Луганщины расположены на Лиманском направлении, - Гайдай
4 7479
Украинские защитники продолжают освобождать временно оккупированные территории Луганской области.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Шесть освобожденных ВСУ в Луганской области населенных пунктов расположены на Лиманском направлении. Все оккупанты, отступившие из Харьковщины и Донецкой области, скопились в Луганской области", - отметил глава области.
По словам Гайдая, из Сватово россияне эвакуируют административные учреждения и вывозят оборудование из больниц.
"Грабят больницы, потому что они не уверены в долговременной обороне", - добавил глава ОВА.