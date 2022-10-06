Россия вывезла из Беларуси до 30 вагонов с боеприпасами на донецкое и херсонское направления, - Генштаб ВСУ

Россия вывезла из Беларуси до 30 вагонов с боеприпасами на донецкое и херсонское направления.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.

"С начала октября из белорусских арсеналов хранения ракет и боеприпасов на донецкое и херсонское направления было отправлено почти 30 вагонов с боеприпасами для оккупантов. Всего с 24 февраля из территории Беларуси было отправлено 26 эшелонов с боеприпасами – почти 250 тонн" – сообщил Громов.

Также сообщается, что на белорусских складах, базах и арсеналах группа российских офицеров отбирает автомобильные шины, узлы, агрегаты и другие запчасти для бронетехники армии РФ для дальнейшего отправления оккупационных войск.

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