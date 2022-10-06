У ВСУ хватает людей, а оборонная промышленность наращивает производство оружия, - Резников

Украинской армии хватает людей, а украинский оборонпром наращивает объемы изготовления и оружия, и патронов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Forbs-Украина сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, отвечая на вопрос, хватает ли Украине людей, техники, оружия.

"Я бы сказал так: людей хватает. Но когда у тебя идет война, тебе всегда чего-то не хватает. Поэтому я просто хочу сказать, что были периоды этой войны, когда с обеих сторон в сутки вылетало около 100 000 артиллерийских снарядов и ракет. То есть интенсивность ведения войны безумная, а значит, у нас постоянная необходимость пополнения арсеналов. И конечно, что мы это все обсуждаем с партнерами и получаем необходимое по контрактам и МТД. Мы также наращиваем объемы изготовления и оружия, и патронов в Украине", - сообщил Резников.

Он напомнил, что оборонпрому принадлежат известные флагманы предприятий, производящих комплексы типа "Стугн" и "Корсаров". В частности, украинские военные научились сбивать "Стугнами" российский вертолет К-52, который называют летающим танком, рассказал министр. Также всем хорошо известен комплекс "Нептун", которым потопили крейсер "Москва". То есть есть много государственных предприятий, а также частных компаний, производящих и бронетехнику, и артиллерийские системы, есть предприятия, производящие стрелковое и снайперское оружие.

Читайте также: Россияне используют ракеты С-300 с целью давления на население и из-за нехватки боеприпасов, - ОК "Південь"

Резников опроверг информацию российских СМИ, что из России разбомбили производителей "Стугн" и "Нептунов".

Также министр сообщил, что, кроме оружия, украинские предприятия в пять раз увеличили изготовление бронежилетов и шлемов.

"В начале февраля на складах не было почти ничего, и в первую очередь мы снабжали наших военных бронежилетами и шлемами благодаря МТД и волонтерским усилиям. Но за эти месяцы мы нарастили именно контрактными усилиями и поставили в ВС только по контрактам 500 000 бронежилетов и шлемов" , – отметил Резников.