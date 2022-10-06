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Ситуация сложная, но полностью контролируемая и развивается по нашему плану, - Залужный

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Ситуация сложная, но полностью контролируемая и развивается по нашему плану, - Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

Стороны обсудили оперативную обстановку, проанализировав наступательную и оборонительную операцию Вооруженных сил Украины.

"Ситуация сложная, но полностью контролируемая и развивающаяся по нашему плану. Мы также сверили часы по состоянию обеспечения украинской армии вооружением и техникой", - отметил Залужный.

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Топ комментарии

  • Злий Грицько
    Генералу респєкт і уважуха! Слава ВСУ! Слава Україні!
  • три - пятнадцать
    Залужному довіра
  • Evgeny N
    Пане Залужний, пали вату, роби бавовну і лишайся ангелом-охоронцем України до Перемоги і після! Україна вірить в тебе, Генерал, і бережи тебе Бог!
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