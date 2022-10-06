Ядерный потенциал России закончился в 1997 году, - Резников

Нельзя сказать, что риска применения Россией тактического ядерного оружия не существует, однако лидеры ведущих стран мира предупредили РФ о разрушительных последствиях для него. Кроме того, никто не знает, в каком состоянии сейчас это оружие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Forbs-Украина сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя тему применения Россией тактического ядерного оружия.

"Нельзя сказать, что риска не существует, но он значительно меньше, чем что-либо. Это говорят и наши иностранные партнеры, и США, и Великобритания. Более того, мы получили четкие сигналы от наших партнеров из Белого дома, что они отправили достаточно жесткие сигналы в кремль, что применение ими ядерного оружия приведет к последнему разрушительному исходу для России", - отметил Резников.

Министр напомнил и о техническом состоянии ядерного оружия России.

"Весь ее ядерный потенциал закончился в 1997 году. А когда они последний раз проводили испытания ядерного оружия? В конце 1990-х годов в Казахстане на соответствующем полигоне. Где они будут его применять? На линии фронта, чтобы уничтожить не только украинские, но и свои подразделения? Черное море? Там три натовских страны", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Он также считает, что после Мариуполя и Бучи и ракетных обстрелов украинцев уже не запугать ядерным оружием.

"Мы говорим всем партнерам: перестаньте бояться России. Это не вторая армия мира, это нищие, мародеры и насильники. Это тюрьма, которая напала на Украину", - отметил министр обороны.

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