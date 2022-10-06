Глава МАГАТЭ Гросси встретился с Зеленским: "Есть прогресс по предложению укрепить ядерную безопасность вокруг ЗАЭС"

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским "очень конструктивным и всесторонним обсуждением" ситуации в целом и, в частности, по Запорожской АЭС.

"У нас есть прогресс в отношении моего предложения укрепить ядерную безопасность вокруг станции", - сказал Гросси журналистам в четверг в Киеве после встречи с Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он выразил надежду на конструктивные переговоры в РФ, куда он направляется в ближайшее время и где, как он сказал, встречи состоятся "на очень высоком уровне". "Я намерен провести позитивные дискуссии. Я не считаю это невозможным", - сказал Гросси.

По его словам, основная задача МАГАТЭ – "предотвратить ядерные инциденты". "Наша работа - следить за ядерной безопасностью и самочувствием персонала", - подчеркнул он.

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При этом гендиректор МАГАТЭ назвал ядерные мощности на Запорожской АЭС "украинскими" и подчеркнул, что "аннексия не одобряется международным правом".

Гросси отметил, что намерен еще раз посетить Киев в самое ближайшее время. "Я договорился с президентом, что очень скоро я вернусь и мы продолжим диалог", - сказал он.

Гросси не стал оценивать намерение РФ переключить станцию на внутреннюю российскую энергосистему, отметив, что "этого не произошло". "Это не просто переключение, это большая инфраструктурная работа. Мы будем знать об этом", - сказал он.

Он отметил, что периметр станции заминирован, но на самой Запорожской АЭС "мин нет".

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