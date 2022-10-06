Украина пересмотрела список необходимых западных вооружений с приближением зимы, - Politico

По данным издания Politico, накануне зимы Киев пересмотрел список необходимых вооружений, которые Украина рассчитывает получить от Запада.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Как отмечается, во главе списка необходимых Украине вооружений стоят новые системы противовоздушной обороны. Это связано с тем, что российский диктатор Владимир Путин скорее всего усилит ракетные удары по гражданским объектам, когда рухнет его линия фронта.

"Украине удалось предотвратить большинство российских атак, но мы ожидаем увеличения числа ракетных ударов РФ по критически важной украинской инфраструктуре в ближайшие недели", – заявил бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен и призвал передать Украине все средства, которые необходимы для защиты от ракетных атак.

Politico отмечает, что в объявленный 4 октября пакет военной помощи США на сумму $625 млн не были включены новые средства ПВО, а основное внимание уделено высокоточным артиллерийским и ракетным системам и боеприпасам. Это оружие и боеприпасы будут иметь решающее значение в течение следующих нескольких недель, поскольку украинские силы продолжают контрнаступление.

К ноябрю, как заявили представители Минобороны США, Киев должен получить две усовершенствованные зенитно-ракетные системы NASAMS производства Raytheon, способные сбивать беспилотники, ракеты и вертолеты. Тем не менее есть опасения, что двух систем NASAMS недостаточно для противовоздушной обороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия неспособна подавить украинскую ПВО, - экскомандующий НАТО в Европе Бридлав

По информации Politico, США, не афишируя, ведут переговоры с Украиной и оборонной промышленностью о том, приобретать ли в конечном итоге системы ПВО Patriot и истребители F-16. Но в то же время отмечается, что США и их союзникам не хватает систем Patriot.

"За последние два десятилетия США и их союзники сняли приоритеты противовоздушной обороны малой дальности и противоракетной обороны, а региональная противоракетная оборона сильно отстала, – сказал Том Карако из Центра стратегических и международных исследований. – И чему нас научила Украина? Оказывается, существует большой спрос на противовоздушную оборону, который не может быть легко или быстро удовлетворен".

По словам Расмуссена, относительно быстро и в большом количестве в Украину могут быть поставлены танки Leopard немецкого производства.

Ожидается, что вопросы поставок танков и ПВО будут обсуждаться на встрече министров обороны НАТО на следующей неделе в Брюсселе, где также пройдет встреча в формате "Рамштайн".

Читайте также: Решаем проблему иранских беспилотников, - Резников