Новости • Война

Три российских дрона-камикадзе "Shahed-136" уничтожены в Одесской области, - ВК "Південь"

3 85428
Три российских дрона-камикадзе "Shahed-136" уничтожены в Одесской области, - ВК "Південь"
В Одесской области силами ПВО уничтожены три российских дрона-камикадзе иранского производства "Shahed-136".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Південь".

"6 октября, в промежуток времени с 18.30 до 20.00, российские захватчики атаковали Одесщину тремя дронами-камикадзе "Shahed-136", которые были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны.

Также около 15.00 в Николаевской области ликвидировано два БПЛА оккупантов "Mohajer-6" и "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Читайте также: ВСУ уничтожила 60% дронов-камикадзе, которые Россия применила против Украины, - Генштаб

Топ комментарии

  • Йцу Кенг 07b0c614
    скоро остальные подтянутся..... все только начинается......
    3 ч Тринадцать (исправлено) уголовников записались на войну.
    В конце сентября они самовольно, с оружием покинули воинскую часть.
    Теперь их местонахождение неизвестно.
    Встречайте их в своих городах. У дверей своих квартир. У школ, где учатся ваши дети. И не забудьте поблагодарить Путина.
  • Ahmad silos
    Вчимо історію - в квітні 2019, іранські дрони, пролетів більше 200 км, атакували 2 найбільші нафтові фабрики Саудівської Аравії - Абкак та Хурайс. В кожній стаї дронів було більше 100 одиниць, деякі були керуючими, інші - камікадзе.
    Збитки СА сягали 1 млрд.долл. щоденно.
    на захисті нафтових фабрик стояли Петріоти (проти висотних цілей) та Скайгард (проти цілей на низькій висоті). Обидві системи дронів зроблених з фанери просто не побачили.
    Я ще тоді писав на Цензорі про небезпеку та про те що навіть американські системи не бачать дешевих дронів з гімна і палок. Мене обзивали "рашистом" та забанили - на думку одноклітинних патріотів, ставити під сумнів "святого Петріота" може тільки рашист.
    ну от... маємо що маємо. Дякувати Богові, у русні руки з дупи, вони не використовують їх так ефективно як іранці свого часу.
  • Валентина Саюн c856325a
    Дешево і сердито,бо зібрати таке можна і в Києві, але Ставка має більш нагальні "задачі" .
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости