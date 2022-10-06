Три российских дрона-камикадзе "Shahed-136" уничтожены в Одесской области, - ВК "Південь"
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В Одесской области силами ПВО уничтожены три российских дрона-камикадзе иранского производства "Shahed-136".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Південь".
"6 октября, в промежуток времени с 18.30 до 20.00, российские захватчики атаковали Одесщину тремя дронами-камикадзе "Shahed-136", которые были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны.
Также около 15.00 в Николаевской области ликвидировано два БПЛА оккупантов "Mohajer-6" и "Орлан-10", - говорится в сообщении.