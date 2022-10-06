Рашисты обстреляли Никопольский район Днепропетровщины из РСЗО, масштабы разрушений уточняются, - ОВА
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Российские оккупанты вечером в четверг обстреляли Никопольский район из реактивных систем залпового огня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной военной администрации.
"Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Никопольщину. К вечеру трижды ударили из РСЗО по Червоногригоровской громаде. Люди цели", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что масштабы разрушений уточняются.