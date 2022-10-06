Новости • Мобилизация в РФ

Двое россиян приплыли на лодке с Чукотки на Аляску, убегая от мобилизации

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Двое россиян приплыли на лодке с Чукотки на Аляску, убегая от мобилизации
Двое бежавших от мобилизации жителей Чукотского автономного округа РФ на лодке приплыли на Аляску.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Жители городка Гамбелл на острове Святого Лаврентия в штате Аляска обнаружили у берега двух мужчин на небольшой лодке. По словам новоприбывших, они россияне и приплыли из поселка Эгвекинот в Чукотском автономном округе, расположенном на берегу залива Креста Берингова моря. Они объяснили, что скрываются от мобилизации.

Гамбелл с населением 495 человек расположен на северо-западном мысе острова, примерно в 36 милях (58 км) от Чукотского полуострова. Остров ближе к России, чем материковой части Аляски, и на его мысе видны ее территории.

Отмечается, что от точки отплытия к месту прибытия россияне преодолели около 500 км. Сейчас мужчины находятся в Анкоридже, крупнейшем городе штата Аляска, под охраной Управления береговой охраны США.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Аляска наш?
  • Валентина Саюн c856325a
    З цих тупих алкашів 40% будуть воювати на рівні кадрової армії орків. Не можна знехтувати загрозою
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Это притом, что малые народы мобилизации кагбэ не подлежат. Но чукча умный - он понимает, что стихия - куда безопаснее всех клятв пуйла.
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