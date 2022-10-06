Запорожская АЭС является украинским предприятием, - МАГАТЭ

МАГАТЭ считает Запорожскую АЭС украинским предприятием

Об этом на брифинге в Киеве сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот вопрос в области международного права <...> мы хотим, чтобы война немедленно прекратилась и, конечно, позиция МАГАТЭ заключается в том, что ЗАЭС - украинское предприятие", - сказал Гросси.

После визита в Киев Гросси должен вылететь на переговоры в РФ.

Напомним, 5 октября Путин подписал указ, согласно которому правительство РФ должно обеспечить "принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской АЭС и другого имущества, необходимого для осуществления ее деятельности".

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