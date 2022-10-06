6 октября, с 15:00 по 20:00, силы ПВО уничтожили 5 вражеских беспилотников, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о том, что 6 октября, с 15:00 по 20:00, на юге Украины, подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожили пять беспилотников оккупантов.