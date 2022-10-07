Думайте не о переговорах, а о защите в Гааге, - Данилов ответил Матвиенко
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Секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал главе совфеда РФ Валентине Матвиенко подумать не о переговорах, а о покаянии и линии защиты в Гааге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов написал в фейсбуке.
Он отметил: "Совет Матвиенко: думайте не о мирных соглашениях, а о покаянии перед преданной Родиной, убитыми вами украинцами и о линии защиты в Гааге.
Вы голосуете руками по локти в украинской крови. Не отвлекайтесь на вещи, которые вас уже не касаются.
Переговоры будут, но только с новыми российскими властями. Но тогда вы будете уж очень далеко".
Как информировал Цензор.НЕТ, ранее председатель совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила делегации Украины на площадке 8-го саммита глав Парламентов G20 в Индонезии сесть за стол переговоров.