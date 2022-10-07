Новости • Агрессия России против Украины, Война

Думайте не о переговорах, а о защите в Гааге, - Данилов ответил Матвиенко

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Думайте не о переговорах, а о защите в Гааге, - Данилов ответил Матвиенко
Секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал главе совфеда РФ Валентине Матвиенко подумать не о переговорах, а о покаянии и линии защиты в Гааге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов написал в фейсбуке.

Он отметил: "Совет Матвиенко: думайте не о мирных соглашениях, а о покаянии перед преданной Родиной, убитыми вами украинцами и о линии защиты в Гааге.

Вы голосуете руками по локти в украинской крови. Не отвлекайтесь на вещи, которые вас уже не касаются.

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Переговоры будут, но только с новыми российскими властями. Но тогда вы будете уж очень далеко".

Как информировал Цензор.НЕТ, ранее председатель совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила делегации Украины на площадке 8-го саммита глав Парламентов G20 в Индонезии сесть за стол переговоров.

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Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    Українська делегація їде на перемовини з козломордими парламентарями . .

    ..
  • Павел Павел 9c509c5d
    що мені подобається так те що політики навіть вже нічого не пояснюють: просто посилають нах... цих кацапів і манкуртів ..і що важливо всі західні і впливові політики і навіть такі як Іран розуміють ситуацію правильно тому також не звертають увагу на скоморохів-кацапів і висловлюються максимально чітко і коротко: "Україна цілісна і суверенна в межах міжнародно визнаних кордонів, кацапія агресор і зобовязана понести відповідальність" - це основа всієї дипломатії по Україні.

    А тим більше ніхто не звертає увагу на таких клоунів як Маск та Антипапа-***** римський ))))) їх просто посилають нах... майже вже прямим текстом.....
  • Павел Павел 9c509c5d
    Гіркін: Нет ничего страшного в сдаче Херсона и Мелитополя! Даже если Крым возьмут - *** с ним! Главное не допустить в россии 17 года...

    Причем реально он это говорит, это не фейк - есть ролик с этим клоуном....

    От взятия Киева за 3 дня до 17 года - отрицательная эволюция однако ....))))))))))
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